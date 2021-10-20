عبير صبري تستعرض جمالها وأنوثتها من الجونة

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.
وظهرت عبير صبري بإطلالة صباحية مميزة من الجونة مرتدية "روب" باللون الابيض .
يذكر ان شاركت الفنانة عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.
وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.
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