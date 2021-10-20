شاهد.. إطلالة جذابة لـ أنغام من الجيم

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة عبر خاصية الستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت أنغام بإطلالة جذابة من الجيم مرتدية تيشيرت أبيض وشورت باللون الأحمر، وحازت إعجاب متابعيها. أنغام توجه رسالة: كفاية أخبار كاذبة وسخيفة وعبّرت الفنانة أنغام، عن استيائها الشديد بسبب تداول أخبار خاطئة عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها. وكتبت أنغام، من خلال خاصية الستوري عبر تطبيق “إنستجرام”: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

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