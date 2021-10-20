شاهد.. أشرف زكي يشارك جمهوره بصور من الإسكندرية

نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صورة جديدة من اسكندرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلق أشرف زكي علي الصورة قائلا: إسكندرية الساحرة .

وكان قد أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بالفنانين والملف الصحي .

وأضاف أشرف زكي :" صدور قرار من الهيئة العامة بأن يخضع أعضاء النقابات الفنية للتأمين الصحي، يعد استجابة سريعة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ملف التأمينات والعلاج للفنانين".

وقال أشرف زكي :" أن الشركة المتحدة تعطي النقابات وأعضائها جميع حقوقهم وأنا متفائل بهذه الفترة.. والمسئولون بالشركة طلبوا مني إبلاغهم لكي يساهموا في علاج أي فنان عضو أو غير عضو وأكدوا أنهم متكفلين بمصاريف علاجه ".

وطالب أشرف زكي بضرورة عودة الضبطية القضائية مرة أخرى لنقابة المهن التمثيلية، لكي يتم حمايتها من دخلاء الفن ".

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