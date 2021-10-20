إليسا تحيى حفلا غنائيا فى بغداد.. الجمعة المقبلة

روجت الفنانة إليسا، لحفلها الغنائي المقبل ببغداد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت مقطع فيديو للترويج عن الحفل وعلقت عليه بـ"قريبًا جدًا"، والمقرر أن يُقام الحفل يوم 22 من أكتوبر الحالي.

ومن ناحية ، أخرى نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة في أحدث ظهور لها من غلاف إحدى المجلات لهذا الشهر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت إليسا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، خطفت الأنظار بجمالها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت المطربة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد إطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدى.