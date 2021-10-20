نقل الإعلامية أسماء مصطفى إلى المستشفى لتعرضها لوعكه صحيه

كشفت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تعرضها لوعكة صحية جديدة ونقلت على أثرها إلى المستشفى .

وكتبت الصفحة الرسمية :"#الادمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لان أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.

يذكر ان نشرت الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة إكسترا نيوز، صورة لها مع زوجها الدكتور أيمن أبو العلا ،وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلقت أسماء مصطفى قائلة: " امى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى

واضافت أسماء :“ كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ”.

وتابعت أسماء مصطفى:" وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها ..المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى".

واختتمت :“ ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا ”.

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