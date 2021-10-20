جمال سليمان يعلق على الاهتمام بإطلالات الفنانات في الجونة ويلوم الإعلام (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد الفنان الّسوري جمال سليمان، التركيز على إطلالات النجوم الحاضرين في مهرجان الجونة الّسينمائي بدورته الخامسة، وإهمال الأفلام والندوت وغيرها من الفعاليات الثقافية القائم عليها المهرجان، مشيًرا إلى أن “أحداث السجادة الحمراء طغت على غيرها”.

وأوضح جمال سليمان، أن الحديث عن إطلالات النجمات وصيحات الموضة أمر طبيعي في مهرجانات العالم، لكن الأمر المثير للجدل بحسب تدوينته، هو تجاهل الحديث عن الأفلام والندوات، وورشات العمل التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وكتب سليمان تدوينة عبر حسابه الّرسمي على “فيسبوك”: “بمهرجان الجونة كان في ريد كاربت وفساتين من كل الألوان والموديلات، واطلالات بعضها طبيعي وجميل وبعضها كان غريبا بنظر البعض. هذا يحصل في كل المهرجانات الفنية”.

وتساءل عن السبب وراء تجاهل بعض وسائل الإعلام الحديث عن الأفلام، ووضعها في قائمة المواضيع الرائجة إلى جانب إطالالت النجوم على الّسجادة الحمراء، وكتب: “في كمان أفلام مختلفة بعضها استثنائي في شكله و بعضها جريء في طرحه، أفلام هامة وموضوعات انسانية عميقة تتحدث عن حياة البشر في مجتمعات مختلفة. وكمان كان في ندوات وورش عمل إدارتها شخصيات وجهات عالمية، وهذا طبعًا مفيد جدًا لصناعة السينما. لكن مع الأسف أحداث الريد كاربت طغت على غيرها. لماذا؟ هذا حديث آخر”.

اللافت أن هذا التعليق ليس الوحيد للفنان الّسوري، حول تزايد الاهتمام على الإطلالات في مهرجان الجونة الّسينمائي، من دون الإضاءة على الإفلام والندوات، فقد صرح لـ “إي تي بالعربي”: “مهرجان الجونة ليس ريد كاربت وفساتين، في ناس أصحاب عقول وأصحاب مواهب، تكبدوا صعوبات كتير ليحكوا حكاية بعض الأشخاص والمجتمع”.

وألقى الفنان السوري جمال سليمان، اللوم على الإعلام بشكل واضح خلال لقائه، مشيًرا إلى أن الإعلام الخارجي في المهرجانات السينمائية العالمية، يركز أيًضا على المبدعين والأفلام والموضوعات المطروحة.

ويحضر حالًيا الممثل السوري جمال سليمان، لأداء شخصية الملك الليبي الراحل محمد إدريس المهدي السنوسي، أول ملوك ليبيا في مرحلة الاستقلال عن الاستعمار الإيطالي، بالإضافة لتحضيره لمسلسل عن لاجئ سوري في ألمانيا، من المقرر عرضه على إحدى المنصات.