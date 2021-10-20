مؤسسة ”س” تتعاون مع جمعية ”أنا المصرى” لدعم واكتشاف المواهب فى الأقصر

وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، بروتوكول تعاون مع جمعية "أنا المصرى" بهدف دعم واكتشاف المواهب الفنية لأبناء محافظتى الأقصر وقنا.

وقالت الدكتورة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية “أنا المصري"، إن الهدف من البروتوكول هو إقامة فعاليات المهرجان المتنوعة فى عدد كبير من القرى والنجوع بمحافظة الأقصر وإقامة ورش تدريبية لدعم المواهب التى لا تستطيع الذهاب إلى المدن لتستثمر موهبتها أو المشاركة فى الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة والمتنوعة.

وأضافت "باخوم" أن إدارة مهرجان مسرح الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، وضعت خطة تتضمن فعاليات جديدة ومختلفة عما أقيم فى الدورات الماضية فى المحافظات المختلفة، خاصة أن المهرجان هو أول من اهتم وقدم فعالياته الفنية والثقافية فى قرى ونجوع ومستشفيات الصعيد واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال دعمه واكتشاف المواهب الفنية في كل محافظات الصعيد.