ناردين فرج تتحدث عن أزمتها مع ”ريد وان وبلعياشي”

تحدثت المذيعة ناردين فرج، عن أزمة النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي، والذين شاركا محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي ولم يتم تقديمهم بشكل لائق على المسرح.

وقالت فرج، في تصريحاتها لراديو إنرجي 92.1: "أنا لا اتحدث عن المشاكل في أي عمل، ولكن أصدرت بيان عبر حسابي على السوشيال ميديا لتوضيح الصورة بشكل كامل".

وتابعت: "من المعروف أن هناك أخطاء غير مقصودة تحدث دائماً، والحقيقة أن الموضوع كبر اوي، وأنا تواصلت مع ريد وان هو فنان محترم جداً، عارف أن في أخطاء غير مقصودة ".

وفي بيانها قالت فرج: "لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها".

واكملت: "ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لإنهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين".

وختمت: "تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم، غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب.