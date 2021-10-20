إطلالة رومانسية لـ أحمد الفيشاوي وزوجته من مهرجان الجونة

نشر أحمد الفيشاوي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي وهي تقبله وعلّق علي الصورة قائلاً: إمبارح من عرض فيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

أقيم أمس مؤتمرًا صحفيًا لفيلم قمر 14 بعد عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على التواجد بالمؤتمر عدد من ابطال وصناع العمل وهم أحمد الفيشاوي، خالد انور، ياسمين رئيس وزوجها.

وعند دخول أحمد الفيشاوي إلي القاعة داعبة أحد الحاضرين قائلا "نمبر وان" فرد عليه "نمبر ٢"، وتم توجيه سؤال له هل بالفعل تم الصلح مع الفنان محمد رمضان فرد قائلا": عمرنا ما كنا متخانقين".