شاهد.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة جومانا مراد علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة.

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة صيفية مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف البطن و هوت شورت، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه مميزة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت جومانا مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون البينك للشفاه.

أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.