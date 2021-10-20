بعد تجاهله في الجونة.. رامي صبري يعتذر للمغربي “ريد وان”: “فنان كبير ونفتخر بك”

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذر المطرب رامي صبري عن تجاهل الفنان المغربي ريد وان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

نشر صبري صورة لريد وان على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وكتب معلقًا “نرحب بك في بلدك الثاني مصر وبالتحديد على مسرح مهرجان الجونة ”

تابع قائلًا ” لانك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي ونعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد، نورت مصر أنت وكل الفنانين اللي حضرو معاك، الفنانة والصديقة مهيره عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتورنا”.

يشار إلى أن عدم تقديم الفنان ريدوان ونعمان بلعياشي أثناء مشاركتهما لمحمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة أثار غضب الشعب المغربي وتقدمت بشرى باعتذار لريدوان وبلعياشي على عدم تقديمهما بالشكل اللائق بهما.

كما توجه المهرجان أيضا باعتذار رسمي للشعب المغربي بسبب ما حدث، مؤكدًا أن ما حدث خطأ غير مقصود.

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