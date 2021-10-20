نجيب ساويرس يرد اعتبار محمد رمضان بعد انتقاد مشاركته في الجونة: “اللي زعلان إنه جالنا ميجيش”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة التعليق على الانتقادات التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، بعد مشاركته بتقديم أغنية افتتاح الدورة الخامسة التي تقام حاليًا.

وقال نجيب أمام عدد كبير من الفنانين أمس في الحفل الذي جمعه صدفة بمحمد رمضان على حد قوله: ” أولا محمد رمضان نورنا في الجونة، وثانيًا الميعاد ده جه صدفة لأنه كان مسافر وأنا كنت مش جي عشان محدش يقول حاجة، ثالثا اللي زعلان إنه جالنا ميجيش، رابعًا عندنا في مصر مواهب كبيرة ولأزم بقلبنا نقف وراها اللي يرفع اسم مصر لازم نحبه واللي مش عاجبه برده مش هاقول”.

وحرص معظم الحضور على التصفيق والتهليل لساويرس بعد كلمته.

ونال محمد رمضان هجوماً كبيرًا بسبب أغنيته في حفل الافتتاح والتي اعتبرها البعض غير مناسبة للمهرجان ولا تتناسب مع توجهه السينمائي، كما أنها جاءت دون المستوى وأقل كثيرًا عن أغنيات المهرجان السابقة.

كما تداولت معلومات بأن فريق الأغنية كان من المقرر أن يتم تقديمهم من قبل يسرا وسميح ساويرس ولكنهما لم يفعلا ذلك على المسرح واضطرت المذيعة لحل الأزمة وتقديم محمد رمضان فقط لأنه ليس لديها صيغة لتقديم فريق عمل الأغنية وهذا ما تسبب في أزمة أخرى مع النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي، مما اضطرت إدارة المهرجان لإصدار اعتذار رسمي لهما.

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