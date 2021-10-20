الفلسطيني محمد بكري يعلن غيابه عن تكريم الجونة احتجاجًا على ترحيل “زاغة” من مطار القاهرة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان الفلسطيني محمد بكري، أنه لن يحضر تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، خلال هذه الدورة احتجاجًا على ما حدث مع المخرج الفلسطيني المقيم في المملكة المتحدة سعيد زاغة في مطار القاهرة الدولي وترحيله من دون السماح له بالدخول.

أمس الثلاثاء، أصدر بكري بياناً نقلت مضمونه مجلة «فارايتي» على موقعها الإلكتروني، وقال فيه إنّه ألغى زيارته لـ «الجونة» احتجاجاً على ترحيل زاغة وعلى ما يتعرض له السينمائيون الفلسطينيون في مطار القاهرة.

وأكد بكري في بيانه أنّه «قررت عدم الذهاب إلى مهرجان الجونة السينمائي. هذا رد فعل، من حيث المبدأ، على سوء معاملة الفنانين الفلسطينيين، بغض النظر عن جواز سفرهم، سواء أكان أردنياً أم فلسطينياً أم إسرائيلياً أم أيّاً كان. حان الوقت لمنح الفلسطينيين حقوقهم كاملة… هذا لا ينطبق فقط على الفنانين الفلسطينيين. أنا أشير إلى الفلسطينيين كلهم».

وأضاف: «رأيت أبناء شعبي عالقين في مطارات العالم كله، وتحديداً في الدول العربية، تحت رحمة مسؤول في المطار. شاهدت أطفالاً جياعاً وأهلهم يفترشون أرض المطارات. وأحياناً عليهم الانتظار لأيام. أقول للسلطات كلها حول العالم، وتحديداً العربية منها: هذا يكفي. لقد نلنا كفايتنا! أقوم بما أقوم به الآن احتجاجاً على ما حدث معي سابقاً، وما حدث مع علي سليمان أيضاً.

وتابع: “أحتج أيضاً على ما حدث مع سعيد زاغة أخيراً الذي احتجز لـ12 ساعة وتعرض للإذلال في مطار القاهرة، ثم رُحّل في نهاية المطاف. هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لي. لكنني الآن أعترض نيابة عن كل فلسطيني في هذا العالم».

وأشار بكري إلى أنه لا يحمّل منظمي المهرجان المسؤولية، لكنه يأمل أن تسعى الإدارة لمعرفة من يقف وراء الترحيل، مضيفاً: «لم تدخر إدارة مهرجان الجونة السينمائي جهداً. وعدوني بتسوية كل شيء عند وصولي (…) لكني لا أرغب في المخاطرة. أحترم المسؤولين عن المهرجان، وأحترم قرار المهرجان بتكريم عملي. لا خلاف على هذا. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص (إدارة المهرجان) ليست لديهم سلطة لحماية واحترام ضيوفهم الفلسطينيين، ليس لديهم نفوذ على سلطات الموانئ. ربما لا تنبغي لهم دعوة الناس في المستقبل، وتجنيبهم الإذلال».

وسأل صاحب وثائقي «جنين جنين»: «من الذي يرفض دخولنا (إلى مصر) بغض النظر عن نوع جواز سفرنا؟ سواء كنت أنا أو علي سليمان أو زاغة. يجب أن تعرف إدارة المهرجان المسؤول. إذا لم يكن المهرجان، فمن؟ من يجب أن نتهم؟».

علماً بأنّه في عام 2018، كان الممثل الفلسطيني علي سليمان قد رُحِّل من مطار القاهرة أثناء توجّهه لحضور فعاليات «مهرجان الجونة» ليكون عضواً في لجنة التحكيم.

يستحق الفنان الفلسطيني محمد بكري أعلى درجات التقييم والتقدير، فليس لكونه شخصية عربية كبيرة بل لأنه واحد من أبرز النجوم العرب في السينما العالمية، منذ إختاره المخرج الفرنسي العالمي كوستا غافراس بطلاً لفيلمه: حنا ك، عام 1983 لتكر سبحة الأفلام في كل الإتجاهات.

بكري (68 عاماً) لم يغادر فلسطين بل ظل مزروعاً فيها يسافر إلى مهرجانات عربية وعالمية ثم يعود إليها، حاملاً جوائز ودروعاً وتنويهات، في وقت ما تزال قضية فيلم: جنين جنين، الذي أخرجه عام 2002 تتفاعل حتى أمس القريب إثر المواجهة الباسلة التي سجلتها المقاومة الفلسطينية في تصديها لقوات الإحتلال الإسرائيلي حيث سُجلت مآثر رصدها بكري في فيلمه المتوسط الطول (54 دقيقة) والذي منعت عرضه محكمة إسرائيلية،ثم سمح بعرضه وتداوله.

بكري أحد نجوم المسرح والسينما أنجب ثلاثة نجوم، هم :صالح، آدم وزياد، يلعبون منذ سنوات الأدوار الأولى في أشرطة محلية وعربية، وكان آدم وصلاح حضرا إلى بيروت فصور الأول مسلسلاً مع شركة الصباح تعرضه شاشة شاهد، ولعب الثاني بطولة فيلم:كوستا برافا، أمام نادين لبكي، إخراج موني عقل.