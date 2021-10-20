ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة بشرى لحادث سير، في أثناء تصوير إحدى حلقات برامج السوشيال ميديا برفقة الانفلونسر محمد مكاوي. حيث انقلبت بهما سيارة صغيرة، والتي كانت تقلها برفقة مكاوي. وقد تعرضا الاثنان لإصابات متفرقة في الجسم، وتم نقلهما لمستشفى الجونة لإجراء الفحوصات اللازمة. وكشفت مصادر أن الفنانة بشرى كانت تصور فقرة في برنامج من تقديم محمد مكاوي، وكانت تقتضي الفقرة التصوير في السيارة، قبل أن تنقلب السيارة، وتخرج بشرى مصابة من السيارة، ونقلت إلى المستشفى سريعاً في مدينة الجونة بسيارة الإسعاف، وتشير المعلومات الاولية إلى إصابتها بكدمات وجروح بالإضافة إلى تورم وجهها، ولم تكشف حتى الآن التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية بعد نقلها المستشفى.

شاهد أيضا وظهرت بشرى أمس في العرض العالمي الأول لفيلم أميرة، بطولة صبا مبارك وعلى سليمان وتأليف وإخراج محمد دياب. شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى تتعرض لحادث سير في الجونة وتدخل المستشفى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.