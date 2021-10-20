صناع فيلم أميرة يكشفون التفاصيل: كتبت نهايته 13 مرة وتجاوزت ميزانيته 350 ألف دولار (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث المخرج محمد دياب عن فيلمه “أميرة” خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش مشاركته في المسابقة الرسية للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحكى محمد دياب رحلته مع الفيلم وقال إنه كان يبحث عن أشخاص مؤمنين بالتجربة لتمويلها، خاصة أن مشروع كهذا يحتاج لمجهود كبير وبفضل كل من ساهم في العمل نجحنا في إظهاره.

وتابع ليحكي عن مساعدة المخرج هاني أبو أسعد له، وقال إن أغلب فريق العمل كان فلسطيني وساعده كثيرا في التصوير، وقال أنه كان لابد أن يتعاون مع شخص يفهم جيدا كل ما يخص فلسطين ليتمكن من إظهار الصورة كاملة.

وعن نهاية الفيلم قال فريق العمل أنهم اختلفوا كثيرا حول نهاية الفيلم، وكان هناك 13 نهاية كتبت، كما تم تصوير نهاية أخرى ولم تكن مرضية، حاولنا أخذ رد فعل من حونا، ولكن المشكلة في هذا الفيلم أن هناك اكثر من تفسير لها، من الممكن أن تفهم أن هذا رأينا في حل القضية الفلسطينية، ولكن لا أحد يملك حلا للمشكلة الفلسطينية.

وتابع مخرج الفيلم محمد دياب، إنه حتى هذه اللحظة، هناك اختلاف بين فريق العمل، ووجهات النظر مختلفة، حول نهاية الفيلم.

وعن اختياره لصبا مبارك في هذا الفيلم قال إنه عمل معها في مسلسل “طايع” ويعرف قدراتها التمثيلية العالية ولكن كان يرى أنها كشكل لا تصلح للدور لكنها كانت مصرة على تقديمه وفي النهاية اقتنعت بالأمر.

وقالت صبا مبارك، خلال المؤتمر، إن السبب وراء مشاركتها في فيلم أميرة هو اقتناعها بالمخرج محمد دياب الذي سبق أن شاركت معه في عمل فني، مشيرة إلى أنها واجهت الكثير من التحديات في تصوير الفيلم، حتى المشي في الشارع، كما تعد نفسها محظوظة للمشاركة في هذا الفيلم، كما أنها فخورة بمشاركة الفنان علي سليمان بطولة الفيلم وكذلك الممثلة تارا عبود.

وأشارت صبا مبارك إلى أنها كانت خائفة من العرض العربي للفيلم، أكثر من العرض العالمي في دول أخرى، لأنها تهتم برأي الجمهور العربي.

وقالت إنها تعتبر نفسها محظوظة للمشاركة في هذا الفيلم، كما أنها فخورة بمشاركة الفنان علي سليمان بطولة الفيلم وكذلك الممثلة تارا عبود.

وأوضحت صبا مبارك أنها كانت خائفة من العرض العربي للفيلم، أكثر من العرض العالمي في دول أخري لأن رأي الجمهور العربي أهم بالنسبة لها.

كشف المنتج محمد حفظي ميزانية فيلمه أميرة، خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن ميزانية فيلم أميرة كانت أكثر من 350 ألف دولار.

أما عن قصة الفيلم فقال “دياب”، إنه دائمًا يقتبس قصص أفلامه من الحياة، وقرأ منذ 7 سنوات موضوعًا عن تهريب النطف من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار محمد دياب إلى أنه منذ ذلك الوقت، كان يبحث عن مُنتجين مؤمنين بالفكرة، حتى تعاون مع المنتج محمد حفظي بشكل كبير، وكان تفكيرهما متقاربًا.

وحول تعاونه مع هاني أبو أسعد في إنتاج الفيلم، أكد محمد دياب أنه يعتز بذلك التعاون، وكان لا بد من وجود عين فلسطينية تُساعده على إنجاز الفيلم، لأن أحداثه تدور في فلسطين.

وتدور أحداث فيلم أميرة حول فتاة فلسطينية مراهقة، التي ولدت بعملية تلقيح مجهري، بعد تهريب والدها، نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، وذلك على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن فقط.

ويشارك في فيلم أميرة عدد كبير من الأبطال، على رأسهم الفنانة صبا مبارك، وعلي سليمان، تارا عبود، قيس ناشف، ووليد زعيتر، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين ودياب، وإخراج محمد دياب.