اليوم.. أولى عروض مسرحية حلم جميل لـ سامح حسين على المسرح العائم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حلم جميل " اليوم الخميس، ومن المقرر إقامتها على المسرح العائم الكبير بالمنيل وهو من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، و من إخراج إسلام إمام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسرحية حلم جميل هي عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

مسرحية "حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي،ناجح نعيم، طارق راغب ،دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.