يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حلم جميل " اليوم الخميس، ومن المقرر إقامتها على المسرح العائم الكبير بالمنيل وهو من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، و من إخراج إسلام إمام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
مسرحية حلم جميل هي عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.
مسرحية "حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي،ناجح نعيم، طارق راغب ،دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق،إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. أولى عروض مسرحية حلم جميل لـ سامح حسين على المسرح العائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.