أول نوفمبر.. تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

كشف صناع عمل الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عن موعد بدء تصوير العمل .

ومن المقرر أن يبدء صناع المسلسل تصوير أولى المشاهد ،خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

شوق الفنان سيد رجب، جمهوره لعرض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني.

ونشر سيد رجب، صورة للبوتسر من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: ”قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في "أبو العروسة 3".

وكان المنتج إبراهيم حمودة، كشف عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.