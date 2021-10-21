استقالة المدير الفني لـ”الجونة السينمائي” تثير الجدل بكواليس المهرجان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، حالة من الجدل أمس بعد تسريب أنباء عن استقالته من المهرجان.

وبدأت القصة صباح أمس بنشر أحد المواقع خبر استقالة أمير رمسيس والذي تقدم به بالفعل إلى إدارة المهرجان من خلال الايميلات الرسمية، ولكن تم تسريب هذا الخبر وتم تداول بشكل واسع.، وقبل هذا اللحظة كان أمير قد كشف لأحد المقربين صحة الخبر وانه بالفعل استقال من المهرجان.

ثم مع انتشار الخبر، أغلق أمير هاتفه ولم يعلق كما أن إدارة المهرجان لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن هذا الخبر لحين الجلوس مع أمير ووضع حد نهائي لموقفه، سواء سيتم العدول عن قراره أم سيكون هذا القرار نهائيًا حتى يتم إصدار بيان بالموقف النهائي.

حتى أن انتشال التميمي مدير المهرجان قد أكد في بداية الأمر أنه لا يعرف شيء عن هذه الاستقالة.

وقد ترددت أنباء أخرى أنه قد تم تراجع أمير عن الاستقالة وبشكل مؤقت لحين انتهاء الدورة خاصة أنه تعرض للكثير من الانتقادات بسبب إعلانه عن هذا القرار الاَن وقبل انتهاء الدورة.

ومن المقرر أن تصدر إدارة مهرجان الجونة خلال الساعات القادمة بيانًا لتحسم الأمر.