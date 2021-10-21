أول ظهور لـ بشرى بعد تعرضها لحادث سير (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت جلسة “صور مصر القديمة في السينما”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الان في الجامعة الألمانية،الظهور الأول للفنانة بشرى بعد الحادث الذي تعرضت له أمس.

وظهرت بشرى بإصابات في يدها ورأسها جراء الحادث.

ورغم عدم قدرتها على المشي بشكل طبيعي إلا أنها حرصت على حضور الندوة كذلك لتطمئن الحضور على حالتها.

وحضرت بشرى برفقة زوجها وتلقت تحية الحضور ما أن وصلت للقاعة.

وكانت بشرى تعرضت لحادث سير أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة رفقة الانفلونسر محمد مكاوي، أثناء تصوير إحدى حلقات السوشيال ميديا، حيث انقلبت السيارة بهما وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى الجونة.

ويشارك في جلسة صورة مصر القديمة في السينما، كل من محمود رشاد ، بشرى رزة، محمد السعدي، أنسي أبو سيف، سوسن بدر، دكتورة ياسمين الشاذلي

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