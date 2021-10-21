المدير الفني لـ”الجونة السينمائي” يغادر المهرجان قبل نهايته ويعلن انتهاء علاقته به

ابو ظبي - احمد الجزار - غادر المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة اليوم، مدينة الجونة متوجها إلى القاهرة معلنًا نهاية علاقته بالمهرجان نهائيًا بعد تقديم استقالته أمس.

وخلال توجهه للقاهرة، كتب “رمسيس” في رسالة عبر حسابه على “فيسبوك”: “في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشة لبرنامج أفلام تم وضعه بكامل الشغف و الحب .. فخور بردود فعل الجمهور و النقاد و الصناع .. خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لأبدأ رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل”

تابع أمير قائلًا “الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان .. و أوضح ان الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة”

كما قام بتوجيه الشكر لكل من الفنانة بشرى، أمل المصري، كمال زادة وفريق عمل المهرجان.

يذكر أن المخرج أمير رمسيس استقال مساء أمس من منصبه كمديرًا فنيًا لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

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