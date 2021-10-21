كسر في الأصبع وكدمات في أماكن متفرقة.. بشرى تكشف عن إصاباتها بعد تعرضها لحادث (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول تصريحات لها بعد خروجها من المستشفى، كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل إصاباتها في لقاء خاص مع بوسي شلبي في كواليس حفل توزيع جوائز منصة الجونة.

وقالت بشرى عن تفاصيل إصابتها: “أصيبت بكسر في الإصبع وكدمات في الظهر والذرع والراس وأماكن متفرقة إلى جانب عضلة الفخد والفقرتين الرابعة والخامسة في الظهر”.

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جدير بالذكر أن الفنانة بشري ومحمد مكاوي تعرضا لحادث أمس، خلال استقلالهما سيارة صغيرة تشبه “اليتش باجي” ، عندما كانا يصوران إحدى حلقات برنامج مكاوي، وانقلب بهما بشكل مفاجئ، وتم نقلهما إلى مستشفى الجونة.

وقالت بشرى، إنها أصيبت أسفل ظهرها، قائلة: الحمد لله أنا بخير وقدّر ولطف، وربنا دايمًا بيفكرنا أنه موجود.

أضافت بشرى، أن سبب الحادث أمس، كان الحسد، قائلا: أنا كنت في ندوة النهاردة، واتفرجت على فيلم، ومسألة وقت حتى أعود للتحرك بسلاسة، وأنا أصبت أسفل ظهري، وأعتقد أنه حسد.

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