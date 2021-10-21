فنان يهاجم بوسي شلبي بسبب طريقتها مع بطلة فيلم “ريش”: “معدومة الإنسانية ومينفعش تكوني مذيعة”

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الفنان الشاب حسني شتا، الإعلامية بوسي شلبي بعد تداول فيديو لها وهي تتعالى في طريقة كلامها مع أبطال فيلم “ريش”، وهو الفيديو التي تعرضت بسببه لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حسني شتا في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: كفاية عك وقرف بقي وعنصريه وهمجية.. مذيعه إيه وإعلاميه إيه بس.. إيه العبث اللي إحنا فيه ده.

وتابع حسني شتا في تغريدته: بوسي هانم أنتِ فعلًا اللي مينفعش تكوني ولا تحلمي تكوني مذيعة لسبب واحد.. إنك معدومة الإنسانية.

وكانت بوسي شلبي تتحدث طيلة الفيديو الذي نُشر مع دميانة نصار بطلة فيلم ريش بطريقة وصفها الجمهور بأنها مُتعالية وتعاملها بفوقية شديدة، وأثناء الحديث قالت بوسي: أنا بقول إن عمر -تقصد مخرج الفيلم- غير مصير ناس في الفيلم ده لأنه فتح باب رزق جديد لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل خالص للمكان اللي احنا فيه ده -في إشارة للجونة، الأمر الذ ي عرض بوسي لهجوم شديد.

وعلقت بوسي شلبي على الهجوم عليها بسبب الفيديو، وقالت: أنا من أول الناس التي احتفلت بها وبعائلتها والأسرة.

أضافت شلبي: ولا يوجد بينها وبيني أي شيء، والفيديو من 4 أيام، والذي نشره وصدره للمشاهدين بأني أكلمها بطريقة سيئة غرضه ركوب التريند.

وتابعت الإعلامية بوسي شلبي: الفنانة دميانة نصار مش صاحبة أي حد غيري، واللايف ليس به أي شيء، أنا بأقول لها أنا فرحانة بيكي، وإن حلمها كانت تسلم على عبلة كامل، النهاردة زيك زي عبلة كامل وماشية على الريد كاربت ونجمة زيها.

وأضافت بوسي شلبي: ويحسب للمخرج النهاردة أنها أتت للجونة واتفتحلها باب رزق كبير وحاجة إيجابية إنها تحقق حلم جديد لأسرة تغير حياتها.

وأوضحت بوسي شلبي في ختام كلامها: مفيش أي تنمر في كلامي، وأنا مدلعة الأطفال الصغيرين ومدلعة الطفل أبو سيفين وطلبت منه أن يشعل شمعة لي في الكنيسة وقولت له انت موافق ولا عامل فيها صعيدي، وقولت لابنها لازم تبقى فخور بماما وسعيد بيها، وهي ماشية في المهرجان تقول أنا مبحبش غير بوسي شلبي، دا أنا أكتر حد مشهورة بإني بجامل الناس كلها.