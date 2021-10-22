هنادي مهنا تكشف سبب خسارتها 50 كيلو من وزنها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة هنادي مهنا كواليس فقدانها جزء كبير من وزنها خلال عام 2021.

أوضحت هنادي مهنا في مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” أنها لم تتعمد أن تثير الجدل بفقدان وزنها.

أضافت أنها اختفت عن الأضواء منذ نهاية عام 2020 ولم تظهر مرة آخرى إلا خلال نهاية صيف 2021، مشيرة إلى أنها فعلت الكثير من الأشياء لتفقد وزنها.

أكدت هنادي أن وزنها الحالي هو نفس وزنها حين كانت تعيش في إسبانيا أثناء دراستها الجامعية، قبل أن تعود إلى مصر وتبدأ في تناول المأكولات المصرية الشهية التي أكسبتها الكثير من الوزن.

تابعت أنها عانت كثيرا لفقدان وزنها، واستخدمت أنظمة غذائية ومارست الرياضة، لكنها وزنها زاد باكتساب العضلات.

أشارت هنادي مهنا إلى دخولها في حالة من الاكتئاب بسبب عدم قدرتها على خسارة الوزن الزائد، وهو ما دفعها إلى اللجوء لأحد الاطباء لمساعدتها.

قالت هنادي إنها استعانت بنظام غذائي واشياء أخرى لكي تفقد وزنها، وتترك تفسير مصطلح “أشياء أخرى” لطبيبها، مؤكدة أنها تحدت نفسها للعودة لارتداء ملابسها القديمة التي كانت ترتديها في 2018 مجددا، وهو الهدف الذي وصلت إليه بعد فترة من المحاولات.

أردفت أنها لم تكن مهتمة بوزنها على الميزان بقدر ما كان معيارها هو شكل جسدها ومدى قدرتها على ارتداء ملابسها القديمة.

اختتمت هنادي مهنا حديثها مؤكدة فقدانها إلى وزن يتراوح بين 40 و50 كيلو جرام، أنها مرت خلال الفترة الماضية بأحداث سيئة في حياتها الشخصية وهو ما ساعد في فقدان شهيتها للأكل.

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