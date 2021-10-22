قبل الختام بساعات.. صحف ومواقع تستمر في مقاطعة أخبار الجونة و “أون” ترحل بث الحفل ساعة

ابو ظبي - احمد الجزار - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، الدورة التي شهدت العديد من الأزمات والاضطرابات مما جعلها الدورة الأصعب حتى الاَن في مشواره المهرجان.

وعلم “جوو 2 فن” أن أزمة بث حفل الختام قد انتهت، بعد أن قرر المسؤولين على قناة “أون تي في” تسجيل حفل الختام وبثه على القناة بشكل مسجل وليس مباشر كما حدث في الافتتاح، حتى تتمكن القناة من حذف أي لقطات غير مناسبة حسب رؤية المسؤولين، وسيكون البث بعد ساعة من انطلاق لحفل.

وتواصل بعض الصحف والمواقع القومية حتى الاَن مقاطعة أخبار المهرجان وذلك ردًا على عرض الهرجان الفيلم المصري “ريش”، والذي وصفه البعض بأنه مسيء لمصر، وكان على المهرجان عدم عرضه حفاظًا على علاقة المهرجان بالمؤسسات القومية.

ومن بين الصحف والمواقع والقنوات التي اتخذت قرارا بمقاطعة أخبار المهرجان لليوم الثالث حتى الاَن، الوطن واليوم السابع وروز اليوسف وجريدة أخبار اليوم وأخبار النجوم، كذلك غادر فريق عمل “سي بي سي ” المهرجان بعد قرار عدم تسجيل أي أحداث للمهرجان، أيضا قناتي نايل سينما والفضائية توقفا عن تسجيل أي أحداث تخص المهرجان أو التطرق لاسم المهرجان خلال التسجيل مع النجوم على هامش الفعاليات.

وتختتم مساء اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، والتي شهدت عرض ما يقرب من 80 فيلمًا على جانب تكريم الفنان أحمد السقا إضافة إلى العديد من الندوات والورش البارزة خلال فترة المهرجان.

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