النجم الأمريكي أليك بالدوين يقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد ويصيب المخرج بالخطأ أثناء التصوير

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين النار أثناء تصوير فيلم “ويسترن” في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو، ليتسبب في مقتل مديرة التصوير وجرح المخرج.

حيث أطلق أليك بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص غير حقيقي.

وأصيبت مديرة التصوير وتدعى جالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن مخرج الفيلم جويل سوزا ويبلغ من العمر 48 عاما “بحالة حرجة”، في حين نشرت مشاهد لموقع الحادث صورت من طائرة مروحية.

ونشر موقع ديلى ميل صورًا لأليك بالدوين بعد الحادث، وظهر في حالة مأساوية حاليًا، حيث لا يعرف أحد إلى الآن الطريقة التي تم بها قتلهما، وكيف تم حشو البندقية بالرصاص أثناء تصوير المشهد بفيلم Rust، الذى يتم تصويره في الوقت الراهن قبل تعليق التصوير بسبب الحادثة البشعة بالكواليس.

جاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي وأصلها يعود إلى “أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالغزلان وبالغواصات النووية”.

وتذكر سيرتها الذاتية أنها تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.

و”راست” فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دورا خارجا عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة، طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج “ساترداي نايت لايف” Saturday Night Life الساخر الشهير.