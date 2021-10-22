انتشال التميمي عن أزمة ريش: “أرفض تخوين أصحاب العمل بشكل مجاني والبلد اللي يهدده فيلم مش بلد”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن الأزمة التي أثارها مؤخرا الفيلم المصري ريش بعد عرضه في المهرجان، والتي اعتبره البعض يسئ للدولة المصرية.

وقال “التميمي” في تصريحات صحفية: “دائما نختار الأفلام حسب قيمتها الفنية وتجديدها السينمائي وفوتها التعبيرية وأيضا حداثتها، وهي معايير اتباعناها منذ انطلاق المهرجان، كما أن الفيلم يجب أن يكون عرض أول في المنطقة العربية أو الدولية”.

وتابع: “فيلم ريش شاهدنا نسخة الفيلم قبل عرضه في مهرجان كان ووجدنا فيه كل المواصفات التي نبحث عنها، ثم فوجئنا به يحصد الجائزة الكبري في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، ونحن نعتبره من أفضل الأفلام الدولية هذا العام وليست العربية فقط، ونتوقع له عشرات الجوائز في القريب.

وأضاف في حوراه مع “فوشيا”: ” يجب أن تكون هناك أصول نقدية نتعامل بها مع أي عمل فني ولك فكرة تخوين أصحاب العمل بشكل مجاني فهذا مرفوض تماما، وهناك أفلام مصرية هامة تعرضت لمثل هذه الانتقادات ولكنها أصبحت من أهم أفلام السينما المصرية بينها القاهرة منورة بأهلها ليوسف شاهين كذلك الحرام والطوق والأسورة وغيرها من الأعمال

واستطرد: “ولكن المشكلة الاَن أن الفيلم يتعرض لانتقادات من قبل سينمائيين، إنما تتعرض لانتقاد من محامي مغفل أو رجل دولة مش فاهم هذه مسألة أخرى، لكن أهم شيء في هذا العمل مر على كل القنوات المسؤولة في الدولة المصرية حتى قبل عرضه في كان وليس الاَن، كما أن وزيرة الثقافة رحبت بفريق العمل بعد الفوز بالجائزة”.

وتابع: ” مش مهم تحب أو متحبش الفيلم ولكن المهم أن تتعامل معه بشكل إنساني”.

وعن رأيه إذا كان الفيلم يهدد سمعة مصر، فعلق قائلا: “البلد اللي يهدده فيلم مش بلد وطبعًا بل مثل مصر أو العراق أو سوريا او البرازيل أو أمريكا أو الهند أو غيرها دي دول عظيمة وتاريخ عريق، وحتى الدولة الحديثة مثل الإمارات وقطر وغيرها ما يهددها فيلم، لأن السينما الاَن لم يعد لها الأثر الأكبر في التاثير مقارنة بالسوشيال ميديا والإعلانات والتليفزيون وغيرها من الوسائل.

يذكر ان فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري أثار جدلا واسعا بعد عرضه في مهرجان الجونة، بعد أن وصفه البعض بأنه مسيء للدولة المصرية.

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