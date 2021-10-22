حريق ومقاطعة وتخوين واستقالة مفاجئة.. أزمات واجهت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - كتب/ أحمد الجزار:

تنتهي اليوم الجمعة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، التي يعتبرها البعض الأصعب في مسيرة المهرجان حتى الاَن بسبب كم الأزمات التي تعرضت لها، والهجوم غير المبرر التي جعلت المهرجان يتلقى الطعنات من كل جانب، ولكنه وقف صامدًا حتى النهاية دون أي خلل.

حريق البلازا

وبدأت الأزمات مع الحريق الضخم الذي تعرض له المقر الرئيسي لحفلات المهرجان والسجادة الحمراء وهو مركز الجونة للثقافة والمؤتمرات- البلازا، حيث التهمت النيران جزءً كبيرًا من الوجهة إلى جانب أجزاء من الخارج.

ورغم أن العالم أجمع توقع تأجيل انطلاق المهرجان، إلا أن عمال شركة أوراسكوم واصلوا العمل بقوة كبيرة داخل المقر، وأعادوا المبني كما كان في ساعات وانطلق حفل الافتتاح في موعده بسبب إصرار ورغبة إدارة المهرجان في الالتزام بالموعد.

أزمة المهرجان مع المغاربة

بعد انتهاء حفل الافتتاج واجه المهرجان أزمة كبيرة مع الشعب المغربي، بعد أن تم تجاهل الفنانين ريدوان ونعمان بلعياشي خلال تقديم أغنية حفل الافتتاح، حيث اكتفت مقدمة الحفل بالإعلان عن اسم محمد رمضان فقط، وهذا ما اعتبره البعض إهانة للنجمين المغربيين خاصة أن لهم باع طويل وجماهيرية عريضة، وهذا ما اضطر إلى قيام مقدمة الحفل ناردين فرج بنر بيان توضيحي حول الموقف وأنها لم تكن مخولة بالإعلان عن الأغنية ولا تقديم نجومها ولكنها اضطرت لذلك بعد تراجع يسرا وسميح ساويرس عن تقديمهم، كما نشر المهرجان بيان اعتذار للشعب المغربي بسبب هذا الموقف.

هجوم على ملابس الفنانات

وكالعادة، تلقى المهرجان حملات هجومية شرسة على الفنانات وإدارة المهرجان بسبب ملابس الفنانات على السجادة الحمراء والتي اعتبرها البعض غير لائقة ولا تتناسب مع عادتنا العربية، ولا حتى مع قيمة الفنانات، ورغم أن المهرجان لا يفرض ملابس بعينها على النجمات إلا أنه دائمًا يظل هو المتهم بإفشاء العري.

أزمة الفنان الفلسطيني محمد بكري

الفنان محمد بكرى أحد المكرمين في هذه الدورة رفض أيضا حضور المهرجان واعتذر عن عدم التكريم بسبب ما يتعرض له الفلسطينين في مطار القاهرة من سوء معاملة، وأصدر بيان رسمي هاجم فيه إدارة المطار كما ألقى اللوم على المهرجان لعدم تأمين ضيوفهم بشكل كامل.

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أزمة تخوين

ومع عرض الفيلم المصري ريش، الذي عرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أثار الفيلم أزمة كبيرة لصناعه والمهرجان بعد أن اتهمه البعض بالإساءة للدولة المصرية، لدرجة أن هناك حملات تخوين اتهم بها المهرجان بسبب عرضه لهذا الفيلم رغم أن الفيلم ذاته حصل على موافقات رقابية وأيضا احتفت وزيرة الثقافة بصناعه بعد حصوله على جوائز بمهرجان كان، وهذا ما اضطر المهرجان إلى إصدار بيان صحفي يعلق خلاله على هذه الحملة، أنه لا يمكن أن يعرض فيلمًا لم يحصل على كل الموافقات الرقابية والأمنية الخاصة بالدولة المصرية.

مقاطعة أخبار المهرجان

الأزمة التي أثارها فيلم ريش، والاتهامات التي طالت الفيلم وصناعه، وأيضا الهجوم على المهرجان أجبرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي باتخاذ موقف بمقاطعة أخبار المهرجان عبر قنواتها ومواقعها، فلم ينشر اليوم السابع أو الوطن وغيرها من المواقع أي أخبار عن المهرجان منذ ثلاثة أيام، كذلك قام فريق قناة سي بي سي بمغادرة الجونة، أيضا جاءت تعليمات للنايل سينما والفضائية بتجاهل أخبار المهرجان، كما قررت جريدة اليوم السابع وأيضا أخبار النجوم وروز اليوسف بمنع نشر أي أخبار عن المهرجان، بينما قررت قناة أون تي في تأجيل البث المباشر لحفل الختام لمدة ساعة لتتمكن القناة من حذف أي شيء غير لائق أو مناسب بالنسبة لها.

استقالة المدير الفني للمهرجان

وبشكل مفاجئ تقدم أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان باستقالته من المهرجان، حتى أنه قام بمغادرة مقر المهرجان وعاد للقاهرة دون انتهاء الدورة، وهو الموقف الذي أثار انتقادات واسعة داخل أروقة المهرجان، وكان يفضل البعض أن يغادر أو يعلن عن استقالته بعد انتهءا الدورة تمامًا وليس في هذا التوقيت الحرج.