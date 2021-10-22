أجمل فنانة في مصر اعتزلت المهنة مقابل قصرين في كندا وإنجلترا ومهر بلغ 18 مليون دولار .. من تتوقع أن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت صفحات السوشيال ميديا ومواقع اخبارية خلال الاشهر الماضية صور جديدة للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم على مسرح النافورة أواخر العام الماضي حيث كانت تتواجد الفنانة المعتزلة في القاهرة لقضاء إجازة لبضعة أيام قبل السفر إلى السعودية مرة أخرى.

وابتعدت جيهان نصر عن الفن منذ زواجها من الملياردير السعودى سعود الشربتلى عام 1997، بعدما شاركت فى بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت دور البطولة فى أكثر من عمل منها "المال والبنون 2"، "من الذى لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، وفى السينما قدمت عددا من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون".

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وكما يقال في غالبية الأوقات والأزمان وعلى مر العصور، "الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر"، وهنا عليك ن تستغلها أحسن استغلال وتصل إلى أحلامك أو أن تقف مكتوف الأيدي وتهدر مثل هذه الفرصة التي تسنح على طبق من ذهب ، لكن الفنانة التي نحكي عنها اليوم استطاعت أن تحسن استغلال الفرصة التي لاحت لها فخير فعلت الفنانة المصرية القديرة جيهان نصر.

هنا نحكي حكاية جديدة عن الفنانة الرائعة جيهان نصر التي قدمت عديد من الأعمال الفنية خلال فترة التسعينيات، كما أنها قدمت طوال مسيرتها ما يقارب من 60 عملا فنيا ومن أشهر أعمالها التلفزيونية "المال والبنون 2"، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، كما قدمت عدد من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون"، و"لعبة الإنتقام "و"زوجة رجل مهم"، كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك"، و"المحظوظ وأنا"، وفوازير "الحلو ما يكملش"، فضلا عن آخر من الأعمال الكبيرة والرائعة في حياتها الفنية.

قصة الفنانة المصرية جيهان نصر ظهرت بقوة في وسائل الإعلام المختلفة في أعقاب اعتزالها الفن على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترة التسعينيات، خاصة أنها في عام 1997 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، الذي تردد أنه هو من طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة في ذلك الوقت، وعلى إثر هذه المطالب وافقت الفنانة المصرية واتخذت قرارها بالزاوج فعلا من الرجل السعودي، وذلك عندما تم عرض الزواج عليها من قبل رجل أعمال سعودي خاصة أنه أهدى لها مهرا وصل إلى 18 مليون دولار وقصرين فاخرين الأول في إنجلترا، والثاني في كندا.

تبدو قصة زواج الفنانة القديرة جيهان نصر الممثلة المصرية الرائعة مصيرة وشسقة في تفاصيلها، والتي حازت على إعجاب الكثير من متابعيها حيث كانوا يتابعونها بشغف أعمالها، وهي أيضا شخصية مثيرة للجدل وتلاحقها الشائعات دائمة مثيرة في غيابها وحضورها، والتي ولدت مايو 1972، وهي حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، كما أنها اتجهت إلى التلفزيون وقدمت عديد الأدوار.

ودخلت الفنانة المصرية الرائعة عش الزوجية عقب تزوجها من سعود الشربتلي، وذلك في أعقاب اللقاء بها في مدينة بيروت بدولة لبنان، وذلك حينما كانت تتواجد هناك أثناء مشاركتها في مسرحية "المحظوظ" مع النجم المصري القدير سمير غانم، وقام رجل الأعمال السعودي بالتعرف عليها، واستطاع أن يصل لقلبها من خلال وساطة من سمير غانم، الذي ساعده في أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج في ذلك الحين، وبالفعل تمت الموافقة على الزواج.

وسائل الإعلام والصحافة تحدثت عن هذا الزواج، والتقارير الصحفية تقول إلى رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي اشترط على جيهان نصر أن تعتزل الفن وارتداء الحجاب أيضا، والمثير أنه بعد موافقة جيهان نصر على الزواج من "الشربتلي" وصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن وآخر في كندا ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100 ألف دولار، ومنذ زواج جيهان نصر برجل الأعمال السعودي، لم تظهر على الساحة غير مرتين، الأولى كانت فى شهر فبراير من عام 2018، والثانية في 2019 في عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، وزوجها، الذي يعد واحد من أنجح رجال الأعمال في السعودية، كما أن له علاقة كبيرة بنجوم الفن.