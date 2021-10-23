أبرزها الرجل الأعمي وريش.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - اختتم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، دورته الخامسة بحفل الختام الذي انتهى منذ قليل، والذي أعلن فيه الأفلام الفائزة بالجوائز، التي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي، وهي كالتالي:

-جائزة فيبريسي تذهب إلى الفيلم اللبناني كوستا برافا.

-جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر تذهب إلى دينا العليمي عن فيلم عادل.

-جائزة نجمة الجونة الخضراء للفيلم اللبناني كوستا برافا.

-جائزة سينما من أجل الإنسانية تذهب لفيلم جزيرة مفقودة لـ أوستروف.

-جائزة نجمة الجونة تذهب لأفضل فيلم عربي قصير وهو القاهرة- برلين للمخرج أحمد عبد السلام.

-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير على أرض صلبة للمخرجة بيلا هاسلر.

-جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير الابن المقدس لـ أليوشا ميسين.

-جائزة نجمة الجونة الذهبية كاتيا للمخرج أندري ناتو تشينسكي.

-جائزة الإنجاز الإبداعي تذهب لـ محمد بكري مخرج وممثل فلسطيني.

-جائزة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل هو كباتن الزعتري للمخرج علي العربي.

-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل سبايا للمخرج هوجير هيروري.

-جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل جزيرة مفقودة للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

-جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل حياة إيفانا للمخرج ربناتو بورايو سيرانو.

-جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة مايا.

-جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل بيتري بويكولاينن عن دوره في فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تايتنك.

-جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل ريش للمخرج عمر الزهيري.

-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل هروب الرقيب فولكونوجوف للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

-نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل يذهب لـ غروب للمخرج ميشيل فرانكو.

-جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك.

الجونة السينمائي

واختتمت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فعالياتها، منذ قليل، بعد أن استمرت لمدة 8 أيام بين عروض أفلام وفعاليات سينمائية، بالإضافة إلى فعاليات منصة الجونة وغيرهما.