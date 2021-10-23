أبرزها الرجل الأعمي وريش.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - اختتم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، دورته الخامسة بحفل الختام الذي انتهى منذ قليل، والذي أعلن فيه الأفلام الفائزة بالجوائز، التي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي، وهي كالتالي:
-جائزة فيبريسي تذهب إلى الفيلم اللبناني كوستا برافا.
-جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر تذهب إلى دينا العليمي عن فيلم عادل.
-جائزة نجمة الجونة الخضراء للفيلم اللبناني كوستا برافا.
-جائزة سينما من أجل الإنسانية تذهب لفيلم جزيرة مفقودة لـ أوستروف.
-جائزة نجمة الجونة تذهب لأفضل فيلم عربي قصير وهو القاهرة- برلين للمخرج أحمد عبد السلام.
-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير على أرض صلبة للمخرجة بيلا هاسلر.
-جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير الابن المقدس لـ أليوشا ميسين.
-جائزة نجمة الجونة الذهبية كاتيا للمخرج أندري ناتو تشينسكي.
-جائزة الإنجاز الإبداعي تذهب لـ محمد بكري مخرج وممثل فلسطيني.
-جائزة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل هو كباتن الزعتري للمخرج علي العربي.
-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل سبايا للمخرج هوجير هيروري.
-جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل جزيرة مفقودة للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.
-جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل حياة إيفانا للمخرج ربناتو بورايو سيرانو.
-جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة مايا.
-جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل بيتري بويكولاينن عن دوره في فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تايتنك.
-جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل ريش للمخرج عمر الزهيري.
-جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل هروب الرقيب فولكونوجوف للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.
-نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل يذهب لـ غروب للمخرج ميشيل فرانكو.
-جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك.
الجونة السينمائي
واختتمت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فعالياتها، منذ قليل، بعد أن استمرت لمدة 8 أيام بين عروض أفلام وفعاليات سينمائية، بالإضافة إلى فعاليات منصة الجونة وغيرهما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها الرجل الأعمي وريش.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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