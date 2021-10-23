مخرج ريش بعد حصوله على أفضل فيلم عربي: ” لم أتوقع الحصول على جائزة بعد الجدل الذي أثاره”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب عمر الزهيري مخرج الفيلم الروائي الطويل ريش، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة والتي اختتمت فعالياتها قبل قليل.

وقال الزهيري في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر : أي عمل فني قابل للنقد والنقاش والاختلاف عليه من النقاد والمشاهدين، معقبًا: أستوعب هذا النقد السينمائي وأتفهمه جيدًا وبشكل إيجابي.

وتابع: ” سعيد بالتقدير الكبير من قبل المهرجان للمشاعر الإنسانية داخل الفيلم رغم الهجوم الذي تعرض له، مؤكدًا على أن مصر من الدول الرائدة في مجال السينما، ومن الطبيعي تقبل النقد السينمائي، وجزء كبير من جمال السينما يكمن في اختلاف التجارب واختيار المناسب فنيًا للعرض.

وأضاف: ” لم أتوقع أن يحصل فيلم ريش على جائزة بمهرجان الجونة خاصة بعد الجدل الكبير الذي سببه خلال الفترة القليلة الماضية، بجانب المنافسة الشديدة التي ظهرت من خلال الأفلام المعروضة بالمسابقة”، مضيفًا: النقاد المصريين كتبوا كلام جيد عن الفيلم وتلك التجربة أضافت لي الكثير.

وعن اتهام الفيلم بالإساءة لمصر، قال الزهيري: هناك مؤسسات للرقابة على الأفلام، ومفيش فيلم ينفع يسيء لبلد كبير بحجم مصر والفيلم عبارة عن شعور إنساني مؤلم ولازم نسمع ونشوف كويس عشان نقدر نحكم على أي عمل.

واستطرد: “عارف إننا دولة كبيرة جدًا دايمًا بفخور بإني جزء من السينما، والعالم يبكرمنا على السينما، فيه هجوم كبير آه، لا محستش إني مش هخرج تاني.

وأضاف: بس أنا زعلت وحبيت إنه ميبقاش سينمائي، والنقاش مكنش سينمائي وأنا كمان بستوعب ده وشايف إنه لازم يطلع كويس في جميع الأحوال، مش قلقان إنه ينزل في العرض التجاري، لأن عادي نختلف ونتفق على عمل فني وطبيعي ده يحصل على عمل سينمائي، أنا بشوف كل فيلم وإيه المناسب له ودي الفكرة اللي اشتغلت عليها، ودلوقتي بشتغل على فيلم كوميدي مختلف، اشتغلت مساعد مخرج مع مخرجين كبار جدًا مع كاملة أبو ذكري ويسري نصر الله وشريف عرفة.

واستكمل: مكنتش متوقع جائزة من المهرجان ولا أي جائزة خالص لأنها منافسة صعبة بس كنت راضي جدًا بردود الأفعال المختلفة وتقدير النقاد المصريين على الفيلم واتبسط إن حصل ده على أول فيلم ليا في حياتي وده بيعلمني ويضيفلي كتير.

وقال: الدولة كانت معايا من الأول متمثلة في كل الجهات وديمًا بشكرهم وبتقول إن دي بلد فيها فنانين وجود الفن القوي في الدولة بشكل كبير، مفيش منطق بيقول إن ده فيلم بيسيء لمصر لأن فيه رقابة ومنتج بيشوف العمل، مفيش فيلم ينفع يسيء للبلد ومش عمل فني هو اللي هيسيء للبلد، ومفيش حد اتكلم عن الفيلم بالطريقة دي.