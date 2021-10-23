“الغريب” يمثّل فلسطين في “أوسكار” 2022

“الغريب” يمثّل فلسطين في “أوسكار” 2022أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية أن فيلم “الغريب” سيمثل فلسطين رسمياً في الدورة الــ 64 لجوائز “الأوسكار” عن فئة الفيلم الطويل.

ووقع الاختيار على الفيلم الروائي الأول للمخرج أمير فخر الدين، ابن الجولان السوري المحتل، والذي شهد عرضه العالمي الأول خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن فعاليات الدورة 78 من “مهرجان البندقية السينمائي”.

وحصد الفيلم جائزة Edipo Re لأفضل فيلم عن فئة الأفلام المتنافسة (أيام فينيسيا)، علماً أنه سيشارك في “مهرجان القاهرة الدولي” ضمن “أسبوع النقاد الدولي”، الذي يقام في الفترة بين 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري و 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت اللجنة برئاسة لينا بخاري إن الفيلم (بطولة الفنان محمد بكري وأشرف برهوم): “يطرح دراسة حالة وجودية الاغتراب لمواطن من الجولان السوري المحتل وواقع الاحتلال والعزل عن الوطن الأم، بلغة سينمائية شعرية وجماليات عالية تستدعي التأمل والمقاربة”.

وأضافت اللجنة أن الفيلم “يقدم موضوعاً ومكاناً جديداً على الصعيد الفلسطيني أو العالمي، حول أهل الجولان السوري المحتل وواقع احتلالهم وعزلهم عن امتدادهم الطبيعي والأصلي للوطن الأم. صورة بصرية ولغة شعرية تحمل مزاج وطبيعة المكان بما فيه من جماليات وتناقضات بصرية. فرغم المساحات الشاسعة والمفتوحة، هناك ضبابية ورمادية مرافقة. فيما بين الصورة والأداء ومزاج المشهدية يصل حس الاختناق والعزل وواقع الاحتلال”.

ومع هذا الاختيار تكون فلسطين قد تقدمت بــ 14 فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام 2003.

وكالات