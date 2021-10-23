بالفيديو.. دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب رغم انفصالهما

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب يغني في أحد الأفراح بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، بحضور الفنانة دينا الشربيني.
وتظهر الفنانة دينا الشربيني وهي ترقص على أغانيه في حضور العروسين، ويعد هذا الظهور الأول للفنانة دينا الشربيني وعمرو دياب، بعد انفصالهما منذ فترة وتكهنات عن انتهاء علاقتهما للأبد.
وكان الإعلامي المصري تامر أمين، قد أعلن انفصال الفنانين المصريين، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وقال تامر أمين، إن بعض الأقرباء والفنانين المقربين من الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق.
وكان النجم عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا، يعد الأضخم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك مساء أول أمس الخميس، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.
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