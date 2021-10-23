منة شلبي تتألق في ختام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة منة شلبي خلال حضور فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الخامسة. يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة منة شلبي مسلسل "ليه لأ" وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، مراد مكرم، والطفل سليم مصطفي، ومني زاهر.

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