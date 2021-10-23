هدى الفهد تستعد لطرح أغنيتين جديدتين

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - عن استعدادها لطرح أغنيتين جديدتين للفنانة هدى الفهد، يحملان اسم «من البداية وإلى الساكن» خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وباقي المنصات الموسيقية الإلكترونية. ونشرت روتانا عبر إنستجرام، بوستري الأغنيتين للفنانة هدى الفهد ، وكتبت: «متحمسين تسمعون الجديد ؟ .. قريباً جديد الفنانة السعودية #هدى_الفهد أغنيتين #من_البداية + #الى_الساكن قريباً على تطبيق #DEEZER».

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