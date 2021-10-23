وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 21

عبد الدايم : المهرجان تظاهرة عالمية تجرى حوارا فنيا بين مختلف الشعوب يستند إلى الموروث الإنسانى المحلى

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد، وذلك مساء الاثنين 25 أكتوبر الجاري بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية .

قالت عبد الدايم إن مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يعد تظاهرة عالمية تجرى حوارا فنيا بين مختلف الشعوب يستند الى الموروث الانسانى المحلى ، واضافت ان الفعاليات تجمع نماذج من الثقافات التى تعكس قيم العديد من المجتمعات ، مشيرة ان الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسرا للتقارب بين الدول .

من جانبه قال المخرج هشام عطوة أن الفعاليات هذا العام يشارك بها 8 فرق دولية عربية واجنبية من الاردن والكونغو واذربيجان وفلسطين والسودان و المكسيك واندونيسيا ونيبال، بالإضافة إلى 9 فرق محلية تمثل أكثر من 8 محافظات مصرية هي الاسماعيلية وهي الاقصر، الشرقية ، العريش، اسوان، اسيوط، سوهاج، مطروح ، واضاف ان العروض تقام على7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها هي التل الكبير،الدنفاه، الشيخ زايد، الفيروز، القنطرة، فايد مشيرا ان حفل الافتتاح يشهد إقامة معرضين أحدهما للكتاب وآخر للفنون التشكيلية .

يشار ان الفعاليات تستمر حتى السبت 30 اكتوبر ويتضمن حفل الختام تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية .