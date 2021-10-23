دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “ريا أبي راشد”، وذلك بعد الجدل الذي أثير أمس بسبب الفستان التي إرتدته فى ختام مهرجان الجونة. وجاءت التغريدات كالتالي:"كلمة السر .. #البطانة .. فستان الإعلامية ريا ابي راشد"، وعلق آخر"البطانه تضع الاعلاميه ريا ابي راشد في وضع محرج امام جمهور الجونه"، و قال آخر"كل شويه واحده مضيعه بطانتها". وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي ، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر..تعرف على السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.