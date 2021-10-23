حكاية الفنانة نهلة فاروق .. أمها راقصة شهيرة وتزوجت من رجل أعمال لمدة 3 ساعات فقظ ثم حدث الطلاق لسبب غريب؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت نهلة فاروق سلامة في 1968م، في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة، والدتها الراقصة "نوال الصغيرة"، وعملت في السينما منذ العام 1987 في أدوار بارزة حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة.

هربت والدة الفنانة نهلة من منزل اهلها وهي بعمر 12 عام واشتغلت في مجال الرقص، ومثلت في فيلم واحد "انا الدكتور" من بطولة فريد شوقي وعادل امام، وظهرت في دور خادمة لعمدة القرية، وكانت تؤدي الرقصات في الأفلام.

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كان فاروق سلامة على علاقة صداقة بالملحن الشهير "بليغ حمدي" وفي أحد المرات طلب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من الملحن بليغ حمدي ان يبحث له عن عازف اوكرديون ماهر ليضمه الي فرقته فرشح له بليغ حمدي صديقه فاروق سلامة.

استمع محمد عبدالوهاب الى عزف فاروق سلامة فأعجب به وقال له "انت شيطان الأكورديون"، بعد ذلك سمعت أم كلثوم عن فاروق سلامة فطلبت من بليغ ان يحضره ليعمل معها في فرقتها فحقق نجاحا كبيرا مع كوكب الشرق السيدة ام كلثوم.

بعد فترة من الزمن جمع فاروق سلامة بين العزف وتلحين الأغاني فلحن عدت اغاني شهيرة منها "سلامتها ام حسن" لأحمد عدوية كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات مثل سميرة سعيد وعايدة الشاعر وميادة الحناوي وطلال مداح وشريفة فاضل ومحرم فؤاد ومحمد ثروت.

وقد حدثت حادثة بين فاروق سلامة وصديقه الملحن بليغ حمدي حيث كان بليغ حمدي دائم السهر مع فاروق سلامة وزوجته نوال الصغير في منزلهما وفي إحدى المرات سافر فاروق سلامة الي لبنان حيث كانت معه حفلة وعاد الي مصر بعد عدت ايام فسأل زوجته عن بليغ حمدي فقالت له انها لم تراه منذ سفرك بعد ذلك تقابل مع الفنان "ماهر العطار" مصادفة وأخبره ان بليغ حمدي كان يسهر مع زوجتك في بيتك حتى الساعة السادسة صباحا.

عاد الي المنزل وحدثت مشاجرة بين فاروق سلامة وزوجته نعيمة الصغير فأنكرت ما حدث ثم ذهب الي بليغ حمدي الذي أكد له انه كان عندها ولكن كانت سهرة بريئة ثم تركه وذهب الي بيت آخر له وجلس فيه وحيدا ففوجئ بطرق الباب فوجد امامه بليغ حمدي ومعه زوجته نوال حيث كان بليغ حمدي يريد ان يصلح بينهم فقام فاروق سلامة بسبهم وطردهم من المنزل ثم قام بتطليق نوال.

نشأت نهلة سلامة وهي تكره والدها وبعد فترة من الزمن بدأت تقل اعمال فاروق سلامة في مجال التلحين فعاد مرة اخري ليعزف بآلة الأكورديون في الأفراح الشعبية والحفلات حتى انه قال ان نهلة ابنته لا تساعده ماديا على الاطلاق.

وقالت نهلة سلامة انها على استعداد لتقديم اي دور سينمائي فمثلت العديد من الأفلام مثل "مستر كاراتيه" مع الفنان احمد زكي والصرخة مع الفنان نور الشريف "امريكا شيكا بيكا" و "البحر بيضحك ليه" والكثير من الأعمال الاخرى.

تزوجت نهلة سلامة ثلاثة مرات المرة الأولي كانت من طبيب اسمه "أحمد علي" واستمر زواجهم لمدة سنتين ثم حدثت مشاكل بينهم وانتهى الامر بالانفصال، والمرة الثانية كانت من أحد رجال الأعمال ويدعى "مصطفي النجار" حيث رآها في أحد الأفراح فنالت اعجابه فعرض عليها الزواج وبالفعل تزوجها لمدة 3 ساعات فقط ثم حدث الطلاق.

تزوجت بعد ذلك رجل آخر وانجبت منه ابنها الوحيد، ويقال انها تزوجت المخرج السينمائي المعروف "محمد خان" زواجا عرفيا لمدة 3 سنوات ثم حدث الانفصال.