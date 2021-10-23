هيفاء وهبي تحصل على حكمًا جديدًا بحبس محمد وزيري مدير أعمالها 3 سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة جنح قصرالنيل حكما جديدا ضد محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق.

وأصدر المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي بيانا جاء فيه أن الحكم الصادر جاء بحبس وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، إلى جانب 50 ألفًا وواحد كتعويض مؤقت، في القضية رقم 6601 لسنة 2021.

وأكد محامي هيفاء وهبى أن هذا الحكم يعتبر الثاني الصادر ضد وزيري، حيث سبق وصدر حكم عليه بسجنه خمسة سنوات، من محكمة زايد ليصبح إجمالى الأحكام إلى الآن 8 سنوات.

كانت هيفاء وهبى قد حررت محضرا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مايو 2020، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.