ملك زاهر تتعرض لكسر في الذراع ووالدتها تكشف عن أول صورة لها

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة السابة ملك زاهر، لكسر في ذراعها الأيسر مما اضطرت إلى وضعها في جبيرة، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا مع أصدقائها وشقيقتها في الجونة.

ونشرت والدتها هدى، أول صورة لها تكشف بعد وضع ذراعها في الجبيرة، وذلك عبر حسابها على “استوري” بإنستجرام، وعلقت على الصورة: ” الله لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وماشاء فعل.

وفي سياق متصل، ظهرت ملك وشقيقتها ليلى في الجونة خلال الأيام وسط أصدقائهما رغم عدم مشاركتهما في المهرجان.

وكانت ملك قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “نسل الأغراب” مع المخرج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا ومي عمر واَخرون.

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