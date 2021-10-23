حكاية أخطر صورة للفنانة منى زكي جمعتها مع أحمد السقا وكادت تؤدي لطلاقها من أحمد حلمي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لطالما كان الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي من بين أفضل العلاقات الزوجية الناجحة في الوسط الفني، فبرغم طول مدة زواجهما إلا أنهما حافظا على شرارة الحب والرومانسية مشتعلة بينهما حتى اليوم.
لكن هذه الحياة الزوجية ليست مثالية أو خالية من الأزمات كما يعتقد كثيرون، وهو ما اعترفت به منى زكي خلال لقائها الأخير مع إسعاد يونس.
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لكن وبرغم تعدد الأزمات إلا أن واحدة منها كانت الأكثر والأشد خطورة على مستقبل الزوجين، وهي حادثة الصورة التي التقطها الفنان أحمد السقا مع منى زكي أثناء تصويره فيلم "العنكبوت"، حيث ظهر السقا وهو يحتضن منى بطريقة أثارت صدمة الجمهور.
وبعد نشر السقا للصورة اشتعلت حينها موجة استياء كبيرة ضده من قبل السوشيال ميديا، وظهرت أحاديث تتكلم عن اشتعال أزمة كبرى بين أحمد حلمي وزوجته منى زكي على خلفية الصورة، وأن الأمر قد يصل إلى انفصال الزوجين.
ويعد الثنائي أحمد السقا ومنى زكي من أكثر الثنائيات المتفاهمين في السينما حيث عملوا مع بعضهما البعض في اكثر من عمل.
المفاجئ في الأمر أن السقا قام بعد نشر الصورة بساعات بحذفها فوراً ليؤكد الظنون باشتعال الأزمة بين حلمي وزوجته، وفق ما قاله الجمهور.
أحمد السقا يدافع عن نفسه
حينها خرج السقا ورد عبر برنامج "الليله دي " حيث قال " كنت بصور مسلسل قدام بيت منى ذكي ؛ ونزلت تشوفني وشربت معانا شاي وقهوة في الكرفان هي وزوجها أحمد حلمي ".
وعن سبب حذف الصورة قال : " السيستم وقع والصورة اتمسحت من كثرة التفاعل عليها ؛ ولكن الصورة موجودة على حسابي الخاص وعلى حساب مني وكان في اكثر من تليفون بيصورنا ".
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