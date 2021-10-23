الشيف غالية تتعرض لحادث سير وتصاب بكدمات في القدم والظهر (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الشيف “الست غالية”، مقدمة برنامج أكلة بلدي، المذاع على قناة الشمس الفضائية إلى حادث سير، وذلك بعد اصطدام سيارتها بسيارة الشيف يسري، مقدم برنامج “تتبيلة”، الذي يعرض على قناة صدى البلد.
ونشرت صفحة قناة الشمس، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مجموعة صور لاصطدام سيارة الست الغالية بسيارة الشيف يسري، معلقة عليها: الست غالية تتعرض لحادث سير مروع باصطدام سيارتها بسيارة الشيف يسري.
ويظهر في الصور مجموعة من الأشخاص، يساعدون غالية بعد تعرضها للحادث، كما تظهر غالية جالسة على أحد الأرصفة ممسكة بقدمها التي تأذت، بالإضافة إلى تهشم وجه وخلفية السيارتين.
وفي وقت سابق، بدأ الموسم الثاني من برنامج الخلاصة الطبي، المختص في التوعية الطبية والتثقيف بمضمون جديد على قناة الشمس، يقدمه الدكتور أحمد الغريب؛ لنشر الوعي الصحي بشكل كبير وتغيير المفاهيم الخاطئة على منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق حملات موجهة للتوعية عن السمنة ومخاطرها.
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