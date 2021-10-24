طليقة النجم التركي أوزجان دينيز تعتدي عليه وتمزق قميصه أمام منزلها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تهّجم النجمة التركية فايزة أكتان على طليقها الممثل والمغني التركي أوزجان دينيز، وفق ما تم ذكره في التعليق المرفق مع الفيديو “الصادم” على حد وصف الجمهور.

ووفق المعلومات، فإن أوزجان توجه إلى منزل طليقته “فايزة” للاستفسار عن سبب غياب ابنهما عن المدرسة، ليتفاجأ بهجومها عليه، حيث قامت بصفعه عدة مرات وتمزيق قميصه قبل أن تغلق الباب في وجهه.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما من قبل محبي الفن التركي في الدول العربية.

ونال الفيديو تعليقات واسعة من قبل الجمهور العربي، وقال أحدهم “ما بصير تصرفها أبدًا لكن هذا الكره بعد الطلاق مصيبة”، “فيديو بعنوان أخرج الأسد الذي بداخلك”،

، “الطلاق هو الطلاق حتى لو كان في جزر المالديف”.

ورأت إحدى مستخدمات فيسبوك، أن أوزجان “بيستاهل تزوج فتاة بعمر ابنته.. يتبهدل كتير شاطرة ضمنت حالها بثروة مع ابنها”، فيما عّلقت أخرى “خطية شوف ابنهم شلون يباوع عليهم”.

وانفصل النجم التركي أوزجان دينيز عن زوجته فايزة أكتان في العام 2019 بشكل ودي ودون أي خلافات تذكر على الطلاق، وبناء على ذلك قررت المحكمة أن تمنح حضانة مشتركة لابنهما كوزاي رغم طلب أوزجان إبقاء حضانة الولد لصالحه.

في وقت سابق، قالت صحيفة Ahaber التركية، إن فايزة صدمت أوزجان بعدما طلبت مبلغًا ضخمًا كتعويض لها، وهو 15 مليون ليرة، لكنه رفض وقال إنه سيدفع فقط شهريًا 25 ألف ليرة كنفقة، وإنه يطالب بحضانة ابنه، متهمًا فايزة أكتان بعدم الاهتمام بابنهما كما يجب.

وبعد عامين من الطلاق، ُوجدت فايزة في المحكمة، بعدما خرجت المعركة بينها وبين أوزجان إلى العلن، وقالت رًدا على إحدى المراسلات بأن طليقها يريد أن يأخذ منها الطفل الذي يبلغ لم يتخَط الـ 3 سنوات.

وأوزجان هو مغنى ومخرج تركي ولد في العام 1972 ،ودفعه حبه للسينما إلى التمثيل، حيث لعب عددًا من الشخصيات المهمة، وكانت بدايته التمثيلية في العام 2002 في مسلسل Konak Asmalı كما عمل في 10 أعمال مهمة.