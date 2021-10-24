أتذكرون «أبلة عفت» في مسرحية «مدرسة المشاغبين» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعدما تقدمت في العمر وغيرتها السنون؟ شاهد الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - في أحدث ظهور لها، ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي في فيديو وهي تتحدث خلاله عن فيروس كورونا، بطريقة عفوية.

البابلي خطفت قلوب متابعيها بطريقتها في الحديث، قائلة إنها تمنع القبلات في منزلها بين أولادها وأحفادها، بسبب فيروس كورونا، داعية الجميع إلى انخاذ الحيطة والحذر.

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وقالت سهير البابلي بطريقتها الكوميدية: "بصوا يا حبايبي، مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم".

وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس، مانعة ولادي وأحفادي، ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

وتداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سهير البابلي، واستعادوا ذكرياتهم مع النجمة الشهيرة وأعمالها الفنية، لتتباين التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها من تبدل ملامح النجمة القديرة، وأخرى عبرت عن حبهم الشديد وعشقهم لها.

يذكر أن سهير البابلي صاحبة مسيرة فنية حافلة بالإعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ولعل أبرز أعمالها: ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال.

وجسدت النجمة سهير البابلي دور أبله عفت في مسرحية مدرسة المشاغبين التي عرضت عام 1973 وهي مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين المصريين: عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي، وهادي الجيار.