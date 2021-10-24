شاهد.. منة فضالي تودع الصيف من داخل حمام السباحة

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “انستجرام”. وظهرت منة فضالي من داخل حمام السباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود، جالسة فوق عوامة فلامينجو باللون الوردي. وعلقت منة فضالي علي الصور، كاتبة: “باي باي صيف”.

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