نشر المطرب الشعبي عمر كمال، صورة جديدة من أحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب رسالة: "توكلت على الله إلى أسبانيا"، وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا ونال تعليقات ايجابية، وتمنى له الكثير النجاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال يتوجه إلي إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.