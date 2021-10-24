دينا الشربيني تنافس عمرو دياب في حفل زفاف بأغنيتها “فلتت مني” و “زغروطة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لدينا الشربيني، هي تغني أغنيتها الجديدة “فلتت مني” في حفل زفاف أحد الأصدقاء.

وهو الحفل الذي شهد حضور عمرو دياب، ليجمع الحفل بين عمرو دينا لأول مرة وجها لوجه بعد انفصالهما منذ عدة أشهر.

وقامت دينا خلال الحفل بإطلاق “زغروطة”، كما غنت أغنيتها “فلتت مني”، ونجحت في إشعال الحفل بها.

الفيديو تسبب فى حالة كبيرة من التفاعل من قبل الجمهور، وعلقوا عليه تعليقات ساخرة، حيث قال أحد مروجيه “دينا هتنافس عمرو فى الحفلات الفترة الجاية”.

وظهرت دينا مؤخرًا بشكل مكثق مع حسن أبو الروس خلال مهرجان الجونة السينمائي، ضمن الحملة الدعائية لأغنيتها الأولى “فلتت مني”.

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وفي سياق اَخر، تستعد دينا الشربيني لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يجمعها بالفنان محمد رمضان والمخرج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.

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