نضال الأحمدية عن أحمد عز: ارتبط بفنانة لبنانية شهيرة 6 سنوات وهرب منها يوم الخطوبة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن ارتباط أحمد عز بفنانة لبنانية جميلة وشهيرة لمدة 6 سنوات ولكنه هرب منها يوم الخطوبة وأغلق هاتفه ولم يذهب إليها.

وقالت الإعلامية اللبنانية خلال لقاء تليفزيوني على قناة صوت بيروت انترناشونال إن مساندتها لزينة ليست بالضرورة نابعة من كونها صديقتها بل على العكس تماما فهما لم يلتقيان أبدا من قبل ولكنها دافعت عنها نظرا لما فعله أحمد عز معها.

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وكشفت نضال الأحمدية عن زيجة سرية للفنان أحمد عز كادت أن تكتمل لولا هروبه يوم الخطبة وقالت ” أحمد عز ارتبط بعلاقة حب لمدة 6 سنوات مع ممثلة لبنانية كبيرة من أهم وأجمل الممثلات ولكنه تهرب يوم الخطبة وأغلق هاتفه ولم يأت إلى بيروت”.

الجدير بالذكر أن أحمد عز يعرض له حاليًا في السينمات فيلم “العارف” مع أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد وغيرهم نخبة من النجوم، كما شارك عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” مع هند صبري وهشام سليم.

من ناحية أخرى يشارك أحمد عز في موسم رمضان المقبل بالجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” إلى جانب كل من كريم عبد العزيز وأحمد السقا.

يذكر أن اللبنانية نضال الأحمدية أثارت جدلا واسعا مؤخرًا بعد أن قامت بتسريب صوتي لوالد الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن علاقة نجله بشيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى بسبب الإنجاب.

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