محمد أنور يرسل صورة محمد صلاح لـ كرستيانو رونالدو عبر “إنستجرام” ويوجه له رسالة ساخرة

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان الشاب محمد أنور أحد نجوم فرقة مسرح مصر، رسالة ساخرة للنجم الكروي كرستيانو رونالدو بعد هزيمة فريقة اليوم بخمسة أهداف نظيفة من ليفربول ضمن الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وقام أنور بإرسال صورة لمحمد صلاح من المباراة بعد إحرازه أحد الأهداف وذلك عبر البريد الخاص بكرستيانو على إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: “أنت عارف ده مين؟ اللي خدك شمال ويمين”.

وذلك بعد أن نجح النجم المصري في إحراز ثلاثة أهداف في المباراة التي تعد إحدى المباريات التاريخية لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ومسيرته الكروية.