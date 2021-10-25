نضال الشافعي عن أزمته الصحية الأخيرة: “عودتي للحياة من جديد معجزة من الله” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان نضال الشافعي عن عودته لحياته الطبيعية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية.

وقال نضال الشافعي في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “فضل الله عليا كبير فخضوعي لعمليتين جراحيتين في القولون كان اختبار من الله وربنا كرمني بالشفا.. والدكتور أبلغني أن شفائي كان معجزة من الله”.

وعن سبب ما حدث له ذكر: “كنت بصور أحد الأعمال وحصل ضغط في العمل وأنا عندي مشاكل في القولون والظروف اللي مريت بيها أحدثت انفجار في القولون ومنتج فيلم “ميني بار” لم يكن بالقدر الكافي من المسؤولية في كلامه معي فأنا عندما أشارك في أي عمل اعتبرها خطوة في مستقبلي”.

وأكد الشافعي أن نجوم الفن يتصلوا به بشكل مستمر للاطمئنان على حالته الصحية وهم أحمد السقا وأحمد عز وشريف منير ومحمد عادل إمام وأحمد السعدني وعمرو رمزي وأمير كرارة ومحمود البزاوي.

وشارك نضال الشافعي في دراما رمضان 2021 بمسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنان أحمد عز، وحقق نجاحاً كبيرا، كما ظهر ضيف شرف بمسلسل “الاختيار 2” مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في نفس الموسم الرمضاني.