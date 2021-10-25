عبرت الفنانة،هالة صدقي،عن سعادتها بتغيير مظهرها لشكل مختلف وجديد لأول مرة،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وقالت صدقي من خلال الفيديو:"أي انسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شويه علشان ما يزهقش من نفسه ، من زمان ما عملتش شعري كده اتمني يعجبكم التغير ، شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير ، اصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقي تفاجئ جمهورها بمظهر مختلف في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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